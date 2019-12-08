وزير الطاقة السعودي يتوقع أن يتجاوز اكتتاب أرامكو تريليوني دولار

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قال الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، إنه من المتوقع أن تتجاوز قيمة شركة أرامكو تريليوني دولار، بعد الطرح الأخير لأسهمها، موضحا أن

الشركة ستتجاوز تلك القيمة على الأرجح وأن تلك الحصيلة هي التي استهدفها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ووفقا لوكالة “بلومبيرج”، أضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن الطرح الأولي لأرامكو كان ناجحاً وأثبت خطأ منتقدي الصفقة، محذرا منتقدي طرح أرامكو قائلاً: “لن أعلن عن أسمائهم، لكنني أعتقد أنهم سيودون أن لم يكتبوا الأشياء التي ذكروها عن الطرح، ستكون أرامكو أعلى من تريليوني دولار ويمكنهم المراهنة على ذلك”.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع “أوبك” في فيينا، بعد أن أعلن حصيلة طرح شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو” عن تسجيلها قيمة تاريخية هي الأكبر على مستوى العالم.

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وكانت “أرامكو” قالت في بيان عنها، أن الطرح جمع 25.6 مليار دولار، محددة سعر النهائي لسهمها عند 32 ريالا، مشيرة إلى أن حصيلة طرح 1.5 % من أرامكو تعادل 3 مليارات سهم من أسهم شركة أرامكو السعودية، على شريحتين للمؤسسات والأفراد بواقع ملياري سهم، ومليار سهم على الترتيب، تبلغ نحو 96 مليار ريال، تعادل 25.6 مليار دولار.