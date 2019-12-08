“الإسكان” يطرح وحدات استثمارية في بورسعيد ودمياط

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قال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه سوف يطرح وحدات سكنية جديدة ضمن مشروع الشقق الاستثمارية في محافظتي بورسعيد ودمياط، مشيرا إلى أن التقديم سوف يبدأ في 15 ديسمبر المقبل، يقدم موقع “مصر 365” مواصفات وأسعار الوحدات السكنية الاستثمارية وطريقة التخصيص:

– المواصفات والأسعار للوحدات السكنية:

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يقدم صندوق الإسكان الاجتماعي، شقق سكنية مكونة من 3 غرف وصالة تصل مساحتها إلى 120 متر وحتى 146 في محافظة بورسعيد، و105 متر وحتى 120 في محافظة دمياط، على أن تتم عمليات التفيذ خلال 36 شهرًا، بينما يتراوح أسعار الشقة في محافظة بورسعيد من 820 ألف جنيه وحتى 950 ألف على أن يكون مقدم الحجز 135 ألف، وأما عن دمياط فالوحدة المكونة من 120 مترا يتراوح بين 800 ألف وحتى 850 ألف، والوحدات الـ105 مترا بـ540 ألف وحتى 605 ألف، بينما يصل مقدم الحجز لـ130 ألف جنيه، و90 ألف للوحدات الـ105 متر.

ويشترط على أن يتوفر في حاجز الوحدة الشروط التالية:

– أن يكون مصري الجنسية.

– أن يسجل حجز الوحدة عبر الموقع الإلكتروني.

– يسمح للحاجز بالتقدم لشراء أكثر من وحدة في نفس المشروع ويمكن أن تكون باسم الزوجة أو الأولاد.

– يتم تخصيص رقم الوحدة ورقم العمارة عن طريق القرعة الإلكترونية العشوائية.

وبخصوص آلية الحجز:

أوضح الصندوق أن الحجز يبدأ بشراء كراسات الشروط من مكاتب البريد ابتداء من 15 ديسمبر الجاري ولمدة شهر من مكاتب البريد في محافظة دمياط وبورسعيد والقاهرة الكبرى والإسكندرية، مقابل مبلغ 300 جنيه.