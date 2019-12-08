استقرار سعر الدولار في 10 بنوك

Advertisements

شهد سعر صرف الدولار، استقرارا أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم، مقارنة بمستواه الخميس الماضي، جاء ذلك بعد أن شهد ارتفاعا ملحوظا ببعض البنوك خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وكان سعر الدولار استقر في بنوك التعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، والبركة، وقناة السويس عند 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع، فيما حافظ على سعره في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية، والعربي الإفريقي عند 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع.

Advertisements

وثبت سعر الدولار مستقرا في بنك التجاري الدولي عند 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع، فيما حافظ على سعره في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.