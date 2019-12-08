تراجع جماعي في مؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الأسبوع

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شهدت مؤشرات البورصة الرئيسية تراجعا كبيرا خلال تعاملات اليوl، حيث هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.05%، مع بداية تعاملات اليوم في أولى جلسات الأسبوع، ليصل إلى 13616 نقطة، فيما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.05%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.06%.

وانخفض رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بقيمة 10 مليارات جنيه؛ ليغلق عند مستوى 695.2 مليار جنيه، مقابل 705.1 مليار، استهل به تعاملات الأسبوع، بينما اتجهت تعاملات الأجانب للشراء بصافى 287.3 مليون جنيه، فيما اتجه العرب للبيع بقيمة 174.1 مليون جنيه، واستحوذ الأجانب على %29.3 من التداولات، بينما اقتنص العرب %10.7 والمصريين %60، فيا بلغ إجمالى التداولات 7.1 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى، حين بلغت كمية التداول 586 مليون ورقة مالية، مقارنة بتداولات قدرها 5.9 مليار جنيه الأسبوع السابق له، وكمية تداول بلغت 465 مليون ورقة، أى بزيادة 1.2 مليار جنيه.

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وكانت مؤشرات البورصة الرئيسية أغلقت على انخفاض جماعي خلال جلسة الخميس الماضي بنسبة 0.1%، مدفوعة بمبيعات عربية ومحلية.