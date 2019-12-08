طارق عامر: دعم القطاع الصناعي أبرز أولويات الحكومة

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أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن دعم القطاع الصناعي أبرز أولويات الحكومة الرئيسية خلال الفترة المقبلة، جاء ذلك عقب إعلان الحكومة عن مبادرة لتمويل الصناعة بفائدة مدعمة وكذلك مساندة المصانع المتعثرة، مطالبا الحكومة بدعم قطاع الصناعة وتوفر له حوافز ضريبية في الفترة المقبلة.

وأضاف عامر، خلال كلمته في المؤتمر المصرفي العربي السنوي 2019، اليوم، أن مصر لديها “دروس مستفادة” من تجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية التي تحققت بناء على برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحا أن الأحداث السياسية في 2011 كان لها تداعيات سلبية على مستوى الاقتصاد، سببت صدمة في ردود أفعال السياسة المالية.

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وأكد أن هذه الصدمة ظهرت في زيادة الدعم حتى وصل عجز الموازنة إلى 16% ما ترتب عليه انفجار موجات من التضخم فضلا عن السياسة النقدية التي لم تستطع استيعاب هذه الأحداث وظهرت آثارها السلبية على ارتفاع الفائدة وندرة موارد النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن الدروس المستفادة تتمثل في وجود سياسة نقدية مرنة لتجنيب البلاد حدوث أي صدمات وهو ما يؤدي إلى تعاظم مؤشرات النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أنه من الدروس المستفادة وجود سياسة مالية تلتزم بالمستهدفات للسيطرة وخفض عجز الموازنة، موضحا أن الدرس الثالث يتمثل في عدم فرض قيود على تدفقات رؤوس الأموال وهو ما يؤدي إلى نتائج سلبية فقد طبقت مصر هذه القيود في 2014 ما ترتب عليه هروب رؤوس الأموال، ولكن بعد إلغاء هذه القيود ساهمت في عودة التدفقات الأجنبية مرة أخرى، مضيفا أن الدرس الرابع يتمثل في بناء شبكة من البنية التحتية قوية مثل بناء شبكة طرق وكباري وكهرباء التي وصلت استثماراتها أكثر من 15 مليار دولار في قطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أن مصر تمكنت من سداد التزاماتها الخارجية في مواعيد استحقاقها.