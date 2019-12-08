الملا: تراجع دعم المواد البترولية لـ16 مليار جنيه خلال الربع الأول

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أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، انخفاض دعم المواد البترولية لـ16 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، على أساس سنوي، موضحًا أن دعم المواد البترولية انخفض خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 7.25 مليار جنيه (451.4 مليون دولار) مقارنة بـ 13 مليار جنيه مقدرة بالموازنة، ومقابل 23.25 مليار جنيه قبل عام.

وحسبما قال الملا، في تصريحات له مع وكالة رويترز، قدرت الموازنة العام دعم المواد البترولية خلال العام المالي 2019-2020 بنحو 52.9 مليار جنيه مقابل 89 مليار جنيه بالعام المالي الماضي.

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وكانت الوزارة أعلنت تحريك أسعار المحروقات ليصل سعر بنزين 95 لمستوى 9 جنيهات للتر، وبنزين 92 سيسجل 8 جنيهات للتر، فيما سيبلغ بنزين 80 قيمة 6.75 للتر، في يوليو الماضي، كما أقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، والمعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية بمقدار 25 قرشاً للتر، بدءاً من الساعة 12 صباحًا، مضيفة أنه تم تخفيض بنزين 80 إلى 6.5 جنيه، وبلغ بنزين 92 قيمة 7.75 جنيه، و8.75 جنيه لبنزين 95.

وكانت الحكومة رفعت أسعار الوقود أكثر من مرة منذ أن وقعت برنامج صندوق النقد في 2016، ضمن سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار، وكان أخرها في 5 يوليو 2019 عندما رفعت الأسعار بنسب تتراوح بين 16 و30 %، وهو الشهر الذي يبدأ فيه العام المالي الجديد.

ويساهم تراجع أسعار البترول العالمية عن السعر المقدر في الموازنة العامة عند 68 دولارا للبرميل، في انخفاض تكلفة الدعم على الحكومة، وكذلك انخفاض سعر صرف الدولار، ويقدر سعر برميل البترول عالميا في حدود 64 دولارا للبرميل في الأيام الأخيرة مع اتفاق الدول المنتجة على مواصلة سياسة تخفيض الإنتاج.