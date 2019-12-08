وزير قطاع الأعمال: خفض أسعار الفائدة وحده ليس حافزا لجذب الاستثمار

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أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، خفض أسعار الفائدة لا يعد حافزًا وحيدًا لجذب الاستثمار، وزيادة حجم الاستثمار في مصر، أن التجربة في الدول الصناعية التي حققت طفرة في أدائها أثبتت أن تنظيم القطاع الخاص هو من مفاتيح الاقتصاد.

وأوضح توفيق، خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين للشركات السادس “تحديات الاقتصاد منخفض الفائدة “، اليوم، أن الدولة نفذت العديد من الإصلاحات التشريعية والبنية التحتية وهي خطوة ضرورية لكنها غير كافية، إضافة إلى هذه الإجراءات فإنه يتوجب على الحكومة تنظيم القطاع الخاص بشكل مؤسسي وتمكين مؤسسات القطاع تشريعيا من إدارة أمورها، مشيرًا إلى أن التشجيع التنظيمي للقطاع الخاص يتضمن 80% من هذا القطاع وهي عبارة عن مؤسسات صغيرة ومتوسطة.

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وأضاف أنه رغم التوجه الحالي بخفض أسعار الفائدة لا يزال سعر الفائدة الحقيقي من أعلى أسعار الفائدة في العالم، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك متسع لمزيد من الخفض لأسعار الفائدة.

وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة منذ بداية العام، خفض البنك المركزي اليوم الخميس، أسعار الفائدة 1% ، لتصل إلى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.

وجاء هذا القرار خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، بعدما كانت توقعات المحللين وبنوك الاستثمار تشير إلى أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5 و1%، وذلك بعد التراجع المستمر في معدلات التضخم، وخفض أسعار الفائدة في عدد من الأسواق العالمية.