“العمل السعودية” تقرر إلغاء النطاق الأصفر لتوطين الوظائف

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قرر أحمد بن سليمان الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، اليوم، إلغاء النطاق الأصفر في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف “نطاقات”، مشيرا إلى أن القرار ينص على نقل جميع المنشآت في النطاق الأصفر إلى النطاق الأحمر، ويطبق على هذه المنشآت معايير النطاق الأحمر الواردة في دليل برنامج نطاقات، ويعمل بهذا القرار اعتبارًا من 1/6/1441هــ.

وأضاف الراجحي، في بيان عنه، أن ذلك القرار يهدف لتحفيز المنشآت في هذا النطاق للانتقال إلى النطاق الأخضر فأعلى بما يؤدي إلى زيادة التوطين وفرص العمل للمواطنين والمواطنات، وإتاحة خدمات الوزارة لهذه المنشآت.

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جدير بالذكر أن النطاقين الأصفر والأحمر مخصصين للمنشآت التي لم تحقق نسب التوطين المطلوبة وتعرف بالنطاقات “غير الآمنة” ولا تقدم لهما كامل خدمات الوزارة، حيث تقتصر خدمات الوزارة على المنشآت التي تحقق نسب التوطين في النطاق الأخضر وأعلى وتسهم في توظيف السعوديين بشكل فاعل.