الأربعاء المقبل.. بدء إدراج وتداول أسهم “أرامكو السعودية”

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قالت شركة السوق المالية السعودية “تداول”، إنه تم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية”، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 1441/04/14هـ الموافق 2019/12/11م بالرمز 2222، جاء ذلك بعدما حددت شركة السوق السعودية نسبة التذبذب اليومي لسعر سهم أرامكو عند ±10 في المائة.

وأضافت “تداول”، في بيان عنها عبر موقعها الإلكتروني، أنه سيتم في اليوم الأول فقط للإدراج تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) لمدة 30 دقيقة إضافية، موضحة أن فترة تبدأ جلسة مزاد الافتتاح ليوم الأربعاء 1441/04/14هـ الموافق 12/11/ 2019م في تمام الساعة 9:30 صباحاً وتنتهي في الساعة 10:30 صباحاً.. وتبدأ جلسة التداول المستمر الساعة 10:30 صباحاً، كما وتبدأ جلسة مزاد الإغلاق بحسب المعتاد الساعة 3:00 مساء.

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جدير بالذكر أن فترة جلسة مزاد الافتتاح لباقي الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية ستبقى كما هي دون أي تغيير من الساعة 9:30 صباحا إلى الساعة 10:00 صباحاً، وسيبدأ التداول المستمر لباقي الأوراق المالية المدرجة كالمعتاد الساعة 10:00 صباحا.