استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك خلال بداية تعاملات اليوم

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شهد سعر صرف الدولار، استقرارا أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، فيما حافظ الدولار على سعره في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية، والعربي الأفريقي عند 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع، ليظل ثابتا على سعره في البنك التجاري الدولي عند 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار على مستواه في بنوك التعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، والبركة، وقناة السويس عند 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع، فيما شهد زيادة طفيفية في سعر شراء العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي، قرشا إلى 16.10 جنيه للشراء، واستقر سعر البيع عند 16.19 جنيه للبيع.

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