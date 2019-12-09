ارتفاع طفيف في مؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم

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افتتحت مؤشرات البورصة، بداية تعاملات اليوم، بارتفاع طفيف على نحو جماعي، وذلك بدعم مشتريات المستثمرين المصريين، حيث شهدت الجلسة الأولى ارتفاع في المؤشر الرئيسي Egx 30 بنسبة 0.03% (أدنى حاجز 13500 نقطة) عند مستوى 13497 نقاط، فيما زاد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة Egx 70 بشكل هامشي بنسبة 0.07% عند 524 نقطة، فيما صعد كذلك المؤشر الأوسع نطاقا Egx 100 بنسبة 0.08% عند مستوى 1373 نقطة.

وارتفع المؤشر متساوي الأوزان 50 Egx بنسبة 0.06% عند مستوى 1955 نقطة، فيما بلغت قيمة التداول بالبورصة في تلك الأثناء نحو 62.89 مليون جنيه، موزعة على 10.9 مليون سهم، من خلال 1.5 ألف صفقة.

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وشهدت الجلسة الأولى، اتجاه في تعاملات المستثمرين المصرين للشراء بنحو 2.8 مليون جنيه، فيما اتجه الأجانب والعرب للبيع بنحو 2.75 مليون جنيه و119.3 ألف جنيه على التوالي، فيما تراجع مستوى التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي بنحو 0.04% عند مستوى 77.49 جنيه، بقيمة تداول بلغت 44.9 مليون جنيه.

وكانت مؤشرات البورصة الرئيسية، شهدت تراجعا كبيرا خلال تعاملات أمس، حيث هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.05%، مع بداية تعاملات اليوم في أولى جلسات الأسبوع، ليصل إلى 13616 نقطة، فيما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.05%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.06%.