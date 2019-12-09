ارتفاع أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم

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صعدت أسعار الذهب عالميا بشكل بسيط خلال تعاملات اليوم، نظرا لترقب المستثمرين في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، بعدما استفاد المعدن من انتظار التطورات التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم وسط جولة تعريفات أمريكية جديدة من المتوقع دخولها حيز التنفيذ على بعض السلع الصينية في 15 ديسمبر ما لم يتم إبرام صفقة تجارية.

ويركز المستثمرون على اجتماع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من الأسبوع المقبل يعقبه المؤتمر الصحفي لرئيسه جيروم باول، إضافة إلى اجتماع المركزي الأوروبي، فيما خفض المركزي الأمريكي معدل الفائدة في العام الحالي ثلاث مرات خلال ثلاثة اجتماعات متتالية لتتراوح الفائدة بين 1.50 إلى 1.75%.

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وكان الذهب سجل خسائر قوية في نهاية الأسبوع الماضي بعدما أضاف الاقتصاد الأمريكي 266 ألف وظيفة لسوق العمل في الولايات المتحدة خلال نوفمبر، فيما ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنسبة هامشية 0.05 بالمائة أو ما يوازي 0.80 دولار ليسجل 1465.90 دولار للأوقية، كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن بأكثر من 0.1% مسجلا 1461.83 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنسبة هامشية 0.06% مسجلاً 97.637.