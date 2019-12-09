“المركزي” الحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية 2.25 مليون جنيه

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قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، إن الحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية ضمن مبادرة متوسطي الدخل يبلغ 2.25 مليون جنيه، وفقًا للدراسات التي أجراها البنك المركزي .

وأوضح نجم، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن أقصى مساحة الوحدة تقدر بـ 150 متر ولابد أن تقوم الشركة بتشطيبها بالكامل والا يكون العميل استفاد من أي مبادرة لها علاقة بالاسكان الاجتماعي.

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وكان البنك المركزي قد أعلن خلال مؤتمر في مجلس الوزراء الأسبوع الماضي ثلاث مبادرات كبرى لقطاعي الصناعة والعقارات بقيمة تجاوزت 180 مليار جنيه .

جدير بالذكر أن محافظ البنك المركزي، قال إن المبادرة الأولى بقيمة 100 مليار جنيه يتم توجيهها لتمويل السلع الاستثمارية ورأس المال العامل للشركات التي تحقق مبيعات حتى مليار جنيه سنويًا بسعر فائدة متناقصة 10%، مضيفا أن المبادرة الثانية تستهدف إسقاط فوائد متراكمة بنحو 31 مليار جنيه عن 5148 مصنعا متعثرا، مشيرًا إلى قيامه بمراجعة ملفات هذه المصانع منذ 6 أشهر على أن يتم إزالتها من القوائم السلبية وإلغاء النزاعات القضائية مع البنوك في حالة سداد 50% من أصل الدين، والذي يبلغ نحو 6 مليارات جنيه .