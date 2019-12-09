“المركزي”: 2.25 مليون الحد الأقصي لتمويل الوحدات السكنية لمحدودي الدخل

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قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، مبادرة تمويل الوحدات السكنية كاملة التشطيب لمتوسطي الدخل بقيمة 50 مليار جنيه، موضحا أن التمويل يقدم بفائدة 10% متناقصة على أن يكون الحد الأقصى للتمويل 20 عاما.

وأضاف نجم، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، أن الحد الأقصى لقيمة الوحدة المستفيدة من المبادرة هو 2.25 مليون جنيه، والحد الأقصى الوحدة 150 متر،مشيرا إلى أن العميل يجب أن يكون مصري الجنسية وألا يكون استفاد من أي مبادرة اسكان سابقة، لافتا إلى أن المبادرة لا تقصر الوحدات في منطقة معينة لكن في أي منطقة بشرط أن تكون الوحدة مسجلة .

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وأوضح أنه في حالة البيع بعد 5 سنوات لا يتمتع العميل بالفائدة المدعمة، وفي حالة السداد المعجل يقوم بسداد فارق الفائدة أيضا.

كان البنك المركزي قد أعلن خلال مؤتمر في مجلس الوزراء الأسبوع الماضي 3 مبادرات كبرى لقطاعي الصناعة والعقارات بقيمة تجاوزت 180 مليار جنيه، وضع حلالها حدا أدنى للمقدم الذي يدفعه العميل عند 20%، كما حظر التصرف في الوحدة بالبيع أو الإيجار قبل 5 سنوات وفي هذه الحالة يرد المستفيد قيمة الدعم وتسحب منه الوحدة.