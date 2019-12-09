بنك بلتون: توقعات بمزيد من تراجع الدولار أمام الجنيه وسيصل لـ16 جنيها

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أعرب بنك الاستثمار “بلتون”، عن توقعاته بالمزيد من التراجع لسعر الدولار أمام الجنيه المصري، موضحًا أن الجنيه لا يواجه أي ضغوط مقابل الدولار في العام المقبل، وأن يتراوح سعر الدولار عند 16 جنيهًا.

وأضاف البنك، في مذكرة بحثية، المذكرة البحثية، إن تضافر الجهود الحكومية لتقليل الضغوط على العملة المحلية، يجعل التذبذب محدودًا في نطاق 16 جنيهًا مقابل الدولار.

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وأوضح أن الجنيه لا يواجه أي ضغوطات في الفترة الحالية، ومن المتوقع أن يستمر على هذا النحو خلال عام 2020، مع تذبذب محدود في نطاق 16 جنيها مقابل الدولار، مشيرا إلى أنه من المتوفع “أن نرى نطاق 16 – 15.9 جنيه مقابل الدولار حدا أقصى لتحرك سعر الجنيه في الاتجاه الصاعد”.

وذكرت المذكرة البحثية، أن السياسات الحكومية للحفاظ على قوة الجنيه مقابل الدولار، موجهة لتتحقق دون أي نوع من أنواع التدخل في السوق، لكن من خلال جهود دعم تدفق الإيرادات بالدولار وتحجيم نمو فاتورة الواردات في حين تحسن استثمارات القطاع الخاص مع تحسين معدلات الطلب.

جدير بالذكر أن سعر الدولار انخفض أمام الجنبه بنحو 1.78 جنيه في بداية العام، حيث تراوح متوسط بيع الدولار حتى أمس 16.17 جنيه، وفقا لبيانات البنك المركزي.