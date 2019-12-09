الخطيب: قيمة طرح “أرامكو” صعدت لـ29.4 مليار دولار

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قال وسيم الخطيب، رئيس الاستثمارات المصرفية في الأهلي كابيتال، والمستشار المالي والمنسق الرئيسي للاكتتاب لشركة أرامكو السعودية، إن قيمة طرح أرامكو السعودية الأضخم عالميا وتاريخيا، صعدت إلى 29.4 مليار دولار مع تنفيذ خيار الشراء الإضافي للمؤسسات.

وأضاف الخطيب، في مقابلة مع تلفزيون العربية السعودي، أن ما يسمى بالـ Greenshoe Option أو خيار التخصيص الإضافي للأسهم، جرى تنفيذه ضمن تخصيص الأسهم للمؤسسات، وبالتالي تكون قيمة الطرح النهائية 29.4 مليار دولار، تمثل 1.275% من حجم الشركة النهائي، واصفاً هذه القيمة بأنها قيمة تاريخية وتعد الأضخم في تاريخ بورصات العالم، موضحا أن عدد الأسهم النهائية في هذا الطرح الضخم بلغ 3.45 مليار سهم، من بينها 450 مليون سهم منحت لمدير الاستقرار السعري وبقيمة 115 مليار ريال سيجري استعمالها فقط في حال تذبذب السهم في أقل من سعر الطرح المحدد بـ 32 ريالاً للسهم”.

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وأوضح أن عملية الاستقرار السعري “هي ليست عملية لرفع سعر السهم، ولكنها تأتي لإعطاء الاستقرار لسعر السهم في حال وجود أي نوع من التذبذب”، مضيفًا أن الأسهم المخصصة تمثلت بمليار سهم لشريحة الأفراد، و2.45 مليار سهم لشريحة المؤسسات تتضمن التخصيص الإضافي.

وذكر أنه في اليوم الأول لتداول سهم “أرامكو” في سوق الأسهم السعودية، المرتقب الأربعاء المقبل، بأنه “يوما تاريخيا” مشيرا إلى أن شريحة الأفراد من المكتتبين السعوديين سيجري تخصيص أسهم مجانية لهم بواقع سهم عن كل عشرة أسهم مكتتب بها بحد أقصى عشرة أسهم لكل مكتتب.