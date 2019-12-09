“المركزي للإحصاء”: ارتفاع قيمة الإنتاج الصناعي خلال الربع الأول

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قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن انخفاض قيمة الإنتاج الصناعي بدون استخراج البترول الخام وتكريره خلال الربع الأول من 2019 بنسبة 0.1% على أساس سنوي.

وأضاف الجهاز، في بيان عنه، أن قيمة الإنتاج الصناعي بلغت 168.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس 2019 مقابل 168.5 مليار جنيه خلال الربع المقابل لعام 2018، موضحًا أن نشاط صناعة المنتجات الغذائية يساهم بنسبة 22.7 بالمائة من قيمة الإنتاج الصناعي، يليه نشاط صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية بنسبة 21.7 بالمائة، ثم نشاط صناعة الحديد والصلب والمعادن الثمينة وسبك المعادن بنسبة 17 بالمائة.

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وذكرت أن قيمة الإنتاج لصناعة الغزل والنسيج وتجهيز المنسوجات 5.6 مليار جنيه، وقيمة الإنتاج لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية ومنتجات النباتات الطبية 9.8 مليار جنيه، وقيمة الإنتاج لصناعة الملابس الجاهزة 5.1 مليار جنيه.