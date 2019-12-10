“جولدن ساكس” يتوقع قفزة في أسعار الذهب خلال العام المقبل

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أعرب بنك الاستثمار جولدمان ساكس، عن توقعه بحدوث قفزة في أسعار الذهب العالمية، خلال العام المقبل، على أن يصل سعر الأونصة لـ 1600 دولارا.

وأضاف البنك، اليوم، أن الطلب على المعدن الأصفر كأداة استثمار سيلقى دعما من مخاوف الركود والضبابية السياسية، موضحًا أن الذهب ارتفع إلى نحو 14% منذ بداية 2019 متجها لتسجيل أكبر مكسب سنوي منذ 2010، حيث سجل السعر الفوري لأوقية في أول جلسة من العام 2019، بحسب وكالة بلومبرج عند 1282.60 دولارا.

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وحسبما ذكرت وكالة “رويترز”، أن السعر كان منخفض إلى نحو 6% عن ذروة6 سنوات 1557 دولارا للأونصة المسجلة أوائل سبتمبر الماضي.

ورجع “جولدمان” في مذكرته بتاريخ التي أصدرها مطلع الشهر الجاري، الهبوط لتنامي الإقبال علي المخاطرة مع انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وسوق العمل القوية في الولايات المتحدة، مضيقا أن الضبابية السياسية تترجم بالفعل لطلب أكبر على المعدن، مضيفا أن من المرجح أن يصبح 2019 عاما قياسيا لمشتريات البنوك المركزية من الذهب، وذلك بمشتريات مستهدفة تبلغ 750 طنا.