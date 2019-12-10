“الإسكان”: تسليم 624 وحدة سكنية في القاهرة الجديدة الأحد المقبل

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أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، عن استعداداته للبدء في تسليم 624 وحدة سكنية، متمثلة في 26 عمارة، بمنطقة شمال القرنفل، بمشروع “دار مصر”للإسكان المتوسط بالمرحلة الأولى، للفائزين بها، بدء من يوم الأحد المقبل الموافق 15 ديسمبر.

وأوضح عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم العمارات أرقام ( 34 – 35 – 117 – 125 – 126 – 127 – 128 – 164 – 165 – 166 – 181 – 182 – 183 – 184 – 185 -186 – 187 – 189 – 190 – 191 – 194 – 195 – 200 – 201 – 442 – 443 ).

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وأضاف أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، بهدف إنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الأول (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث) بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.