“الإحصاء”: تراجع معدل التضخم إلى 2.7% خلال نوفمبر الماضي

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قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم تراجع على أساس سنوي خلال شهر نوفمبر الماضي، مشيرا إلى أنه بلغ 2.7%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، حيث سجل حينها 15.6%، ومقابل 2.4% في أكتوبر الماضي.

وأضاف “الإحصاء”، في بيان عنه، أن معدل التضخم الشهري تراجع خلال نوفمبر الماضي بنحو 0.5%، ليبلغ 104.6 نقطة، مرجعا أسباب الانخفاض لتراجع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 4.3% ومجموعة الفاكهة بنسبة 3.5%، ومجموعة الأسماك بنسبة 1.8%، وتراجع بأسعار مجموعة اللحوم بنسبة 1.7% فضلاً عن مجموعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.7%، والحبوب والخبز بنسبة 1.3%.

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وأكد أن مجموعة الثقافة والترفيه انخفضت بنسبة 2.1% وقسم النقل والمواصلات بنسبة 0.4%، وجاءت تلك الانخفاضات على الرغم من ارتفاع أسعار قسم الملابس وأغطية القدم بنسبة 1.3%.