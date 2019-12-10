تراجع المعدل السنوي للتضخم 2.1% خلال شهر نوفمبر

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أوضح البنك المركزي في بيان له اليوم الثلاثاء، أن التضخم الأساسي الشهري سجل معدلا سالبا 0.1% في نوفمبر 2019 مقابل معدلا موجبا 1.1% خلال أكتوبر الماضي، ومقابل معدلا موجبا 0.5% في نوفمبر 2018، لينخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي خلال نوفمبر الماضي إلى 2.1% مقابل 2.7% في أكتوبر الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.

وأشار البنك في بيانه، إلى أن التضخم الأساسي لا يضم سلعًا أسعارها سريعة التقلب مثل الفاكهة والخضراوات، أو التي أسعارها محددة إداريا، كما ارتفع معدل التضخم العام السنوي بالأسعار لأول مرة في 6 أشهر خلال نوفمبر الماضي، ليسجل في إجمالي الجمهورية 2.7% مقابل 2.4% في أكتوبر، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، وسجل التضخم الشهري معدلاً سالبا 0.5% في نوفمبر مقابل معدلا موجبا 1% في أكتوبر الماضي.

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وكان التضخم قفز بعد أن حررت مصر سعر الصرف في نوفمبر 2016، ليبلغ مستوى قياسيا مرتفعا في يوليو 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة، لكنه بدأ في الانحسار تدريجيا بعد ذلك.