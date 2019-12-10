توقيع اتفاقية زيرو جمارك على السيارات الأوربية يناير المقبل

Advertisements

أوضح مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، أن صناعة السيارات مهمة جدا لدعم الاقتصاد الكلي، فهناك دول أقامت تنميتها على تلك الصناعة، مضيفا خلال القمة السنوية السادسة لمؤتمر ايجيبت أوتوموتيف، بعنوان “تعميق صناعة السيارات ورؤية الحكومة 2030″، أنه من المنتظر أن يتم توقيع اتفاقية زيرو جمارك على السيارات الأوروبية القادمة من تركيا في شهر يناير المقبل لعام 2020، وحتى الآن لا توجد أي نية للتأجيل.

وقال مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، إن الدولة المصرية ليست مع الحماية الجمركية ولكنها تسعى لتقديم الحوافز، وعلى القطاع الخاص، المشاركة في دعم صناعة السيارات وتقديم اقتراحاته، كما أن الحكومة تسير بخطى سريعة نحو دعم صناعة السيارات، ورئيس الوزراء يعقد اجتماع كل أسبوع لمتابعة تطورات هذه الصناعة.

Advertisements

وكان حمد شتا، المتحدث باسم حملة “خليها تصدي”، قال في تصريحات له، إن السيارات ستشهد انخفاضا في الأسعار، بجميع الأنواع والفئات، مع حلول عام 2020، ودخول الشريحة الأخيرة من السيارات التركية دون جمارك، والتي ستخلق منافسة جديدة، وحتى الآن لا تزال الأسعار مبالغ فيها، ولكنها هناك انخفاضا جديدا سيشهده العام الجديد.

وأضاف المتحدث باسم الحملة، أن أسعار السيارات الحالية، مرتفعة عن الأسعار في الخليج ودول أوربا، بنسبة تصل لـ30%، فمكسب التجار في السيارات المستوردة يصل لـ30%، وفي السيارات بالتجميع المحلي، يصل لـ100%، متابعا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه اللوم للمسؤولين عن قطاع السيارات في مصر، لفشلهم في إقناع الشركات الأم بالتصنيع محليا، كما أنه لم يتم إنتاح سيارة واحدة على مدار 30 عاما، موجها النصيحة للمواطنين بعدم شراء السيارات حاليا، لأن هناك انخفاضا جديدا في الأسعار، كما أن “مجزرة الأسعار”، مستمرة بحسب وصفه، وطالب بفتح استيراد السيارات الزيرو موديلات 2017 و2018 و2019.

يُذكر أن مصلحة الجمارك المصرية ستبدأ مطلع يناير 2020 في تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على الواردات التركية من السيارات، والتي تبلغ 10% بعد وصول نسبة التخفيض الجمركي 90% في يناير الماضي؛ لتصبح السيارات تتمتع بإعفاء جمركي كامل أو “صفر جمارك” بداية العام المقبل.