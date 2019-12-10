الدولار يتجه للانخفاض ومخاوف من الحرب التجارية

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يشهد سوق العملات تخوفات من انخفاض سعر الدولار، وتخوفات أيضا من الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، بعدما هبط الدولار الأمريكي أمس الاثنين وسط حالة من عدم اليقين حول قدرة البلدين على التوصل لاتفاق تجاري ينهي التوترات بينهما بنهاية الأسبوع.

وقبل الموعد النهائي المقرر في 15 ديسمبر، عندما تفرض الولايات المتحدة تعريفات بقيمة 156 مليار دولار أمريكي على السلع الصينية، تتمنى الصين لو يتم توقيع الاتفاق التجاري بأسرع ما يمكن، ولكن هناك ما يعيق المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، فلا يوافق أي من الطرفين التنازل عن أية مطالب.

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وتريد بكين أن تلغي الولايات المتحدة ما فرضته من التعريفات، بينما واشنطن تطالب بشراء كميات أكبر من المنتجات الزراعية الأمريكية، وقال لاري كودلو، مستشار البيت الأبيض للشؤون الاقتصادية، إن الاتفاق على مقربة، ولكنه حث ترامب على عدم الموافقة على أي أمر، ما لم تلتزم الصين بشروط معينة.

ويقيس مؤشر الدولار قوة العملة أمام سلة من 6 عملات، وهبط مقدار 0.04%، إلى 97.62، وجاء الارتفاع في الإسترليني ليضغط على الدولار، فتشير الآراء بعطلة نهاية الأسبوع تقدم حزب المحافظين بأغلبيةـ كما تشير الاستطلاعات إلى فجوة 11.9 نقطة، بنسبة 42.9% إلى 33%، بارتفاع 0.5% لصالح المحافظين، وارتفع الإسترليني/دولار نسبة 0.15%، إلى 1.3154، وارتفع اليورو/دولار لـ 0.05%، عند 1.1063، بينما الدولار/ين ارتفع لـ 0.03%، عند 108.62، وهبط الدولار/كندي لـ 0.19%، عند 1.3230، ولكن أرباح الكندي كانت محدودة بسبب هبوط أسعار النفط الخام.