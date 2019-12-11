خبراء اقتصاد يوضحون اتجاه سعر الفائدة خلال عام 2020

Advertisements

أعلنت 4 بنوك استثمار توقعاتها بشأن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة لتتراوح بين 1.5 و3% خلال عام 2020، ومن المقرر أن يقوم المركزي بتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في يوم 26 ديسمبر الحالي.

وتأتي هذه التوقعات بعد قرار خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمجموع 4.5% على 4 مرات خلال هذا العام، ليبلغ إجمالي الخفض خلال آخر عامين إلى 6.5%، بتقترب بذلك من مستواها القديم قبل التعويم، حيث سجل سعر الفائدة الآن للإبداع 12.25% وللإقراض 13.25%.

وخلال التسعة أشهر التالية لقرار التعويم، شهدت أسعار الفائدة بالبنك المركزي زيادة بمجموع نحو 7%، وذلك قبل أن يقوم البنك المركزي بالبدء في خفضها خلال شهر فبراير 2018.

وأعلنت رضوى السويفي؛ رئيس قسم البحوث ببنك استثمار فاروس توقعاتها بشأن خفض المركزي أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 3% خلال العام المقبل، حيث يتجه البنك المركزي إلى تثبيت الفائدة خلال شهر ديسمبر الحالي.

Advertisements

وقالت عالية ممدوح؛ كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون، إنها تتفق مع “السويفي”، حيث أوضحت في تصريحات صحفية: “نتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة إلى نحو 300 نقطة أساس خلال عام 2020”

وأضافت “ ممدوح “ : “إنّ العوامل الرئيسية الأخرى في قائمة البنود التي نراقبها تتضمن: التدفقات الأجنبية في أدوات الدخل الثابت، وذلك بعد أثر خفض أسعار الفائدة على العائدات؛ وأداء صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزي المصري؛ واستقرار سعر الجنيه في النطاق المتوقع 16 جنيها مقابل الدولار”.

كما يتوقع محمد أبو باشا المحلل ببنك استثمار هيرميس، أن يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1.5% و2% خلال عام 2020.

لتتفق إسراء أحمد المحللة ببنك استثمار شعاع “شعاع لتداول الأوراق المالية- مصر” مع أبو باشا، قائلة في تصريحات صحفية: ” قد يكون خفض الفائدة بنسبة 2% على مدار العام المقبل أمرا معقولا”.

واتفق المحللون الأربعة على أنّ البنك المركزي سيقوم بتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك خلال الشهر الحالي، ويعتبر هذا الاجتماع الأخير للجنة لعام 2019، وذلك بعد أن قامت بخفض الفائدة بنسب 1% في شهر أغسطس، و1.5% في سبتمبر، و1% في نوفمبر في آخر ثلاثة اجتماعات.

وقالت رضوى السويفي في تصريحات صحفية: “نتوقع أن يتجه البنك المركزي إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك، وذلك في ظل الارتفاع المتوقع لمعدلات التضخم للشهر الجاري”.

وأضافت السويفي، أن المركزي ينتظر قياس أثر آخر خفضين للفائدة في سبتمبر ونوفمبر على السوق والمتعاملين، وذلك قبل أن يتجه إلى خفض الفائدة خلال الربع الأول من العام المقبل مرة أخرى.

وتتوقع رضوى ارتفاع معدل التضخم السنوي بالمدن بين 6.5 و7% خلال شهر ديسمبر الحالي، مقابل 3.6 خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك بسبب التأثير الناتج عن سنة الأساس.

وكان معدل التضخم قد ارتفع خلال شهر نوفمبر الماضي للمرة الأولى في 6 أشهر ليصل إلى نحو 2.7% لإجمالي الجمهورية، مقابل 2.4% خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك وفقًا لبيان صحفي صادر اليوم عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء، كمل وصل في المدن إلى نحو 3.6% مقابل 3.1% خلال شهر أكتوبر.

وتوقعت عالية ممدوح عدم تغير أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، قائلة: “يقوم البنك المركزي باختبار مستويات السيولة بعد قرارات خفض الفائدة الجريئة المتخذة خلال عام 2019، ويستوعب أثر التدفقات النقدية الخارجة من الاستثمار في أدوات الدخل الثابت في الموعد الطبيعي لإعادة موازنة المحافظ المالية بنهاية العام”.