استقرار أسعار صرف الجنيه أمام الدولار خلال التعاملات الصباحية

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شهدت أسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في 15 بنكا، خلال التعاملات الصباحية اليوم، فيما حافظ الدولار بمصرف أبوظبي الإسلامي على سعره عند 16.11 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، وبنك مصر إيران للتنمية عند 16.1 جنيه للشراء، و16.2 جنيه للبيع.

واستقر الدولار في بنوك: عَـوده، والمصري الخليجي، الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB، والبنك الأهلي الكويتي (بيريوس)، والمصرف المتحد، وقناة السويس، وكريدي أجريكول عند 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، وثبت سعر الدولار في التجاري الدولي، والعربي الأفريقي الدولي عند 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

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وثبت سعر الدولار في بنوك الأهلي اليوناني بمصر، ومصر، والأهلي المصري، والبركة 16.07 للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قرر في 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر الصرف، وترك العملة المحلية لآليات العرض والطلب، ورفع معدل الفائدة.