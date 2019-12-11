“الإسكان”: مد فترة سحب كراسات الشروط لحجز الوحدات السكنية

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قال عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم مد فترة سحب كراسات الشروط، ودفع المقدمات، لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الـ12 بمشروع الإسكان الاجتماعي، حتى يوم الخميس 26 ديسمبر 2019، نظرا للإقبال على الحجز من قبل المواطنين.

وأضاف الجزار، في بيان عنه، اليوم، أنه كان من المقرر غلق باب الحجز غدا الخميس 12 ديسمبر 2019، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن سحب 29.78 ألف كراسة شروط، بينما دفع 16.757 مواطن مقدمات الحجز.

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وكانت الوزارة طرحت وحدات سكنية جاهزة للتسليم، بالإعلان الثاني عشر بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمحافظات الشرقية والإسكندرية والدقهلية والإسماعيلية وكفر الشيخ والمنوفية والبحيرة والغربية.

وأضافت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن ضرورة رفع الاستمارة الواردة بكراسة الشروط، والمستندات المطلوبة، على الموقع الإليكتروني للصندوق، وذلك لاستكمال التقديم، موضحة أن سعر الوحدة 3 غرف وصالة كاملة التشطيب يبلغ 197 ألف جنيه، ويتم سداد مقدم جدية الحجز ويبلغ 14 ألف جنيه (وهو مبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص)، مع سداد مبلغ 150 جنيهاً مصاريف إدارية (لا تُرد)، وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، ويتم استكمال باقى مقدم الحجز ليبدأ من 15 بالمائة من إجمالي ثمن الوحدة (تحدد طبقاً للدخل والسن) بعد الاستعلام وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري.

وأكدت أنه سوف يتم سداد 5 بالمائة من قيمة الوحدة كوديعة صيانة للمشروع (لا تُرد نهائياً)، حيث سيقوم الصندوق باستخدام عائدها مستقبلاً بصفة دائمة للحفاظ على الطابع المعماري للمشروع والثروة العقارية، بحيث يتم سدادها نقداً عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، ولا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ووديعة الصيانة للوحدة السكنية 40 بالمائة من صافي الدخل الشهري للمواطن بزيادة سنوية تصل إلى 7 بالمائة لمدة تصل إلى 20 عاماً كحد أقصى).