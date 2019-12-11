تباين مؤشرات “البورصة” خلال التعاملات الصباحية اليوم

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شهدت مؤشرات بورصة مصر، تباين في في التعاملات الصباحية لجلسة اليوم، بالتزامن مع بدء التداول على سهم راميدا الداوئية، فيما تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر بنحو 0.1 % عند مستوى 13495 نقطة، بضغط القياديات، فيما تصدرت تلك التراجعات سيدي كرير بنحو 9.17 بالمائة يليه الحديد والصلب بنح 2.81 بالمائة، و مدينة نصر بنحو 2.13 بالمائة.

وأوضحت البورصة، في بيان عنها، أن مؤشرات البورصة تتباين في تلك الأثناء حيث ارتفع ايجي اكس 70 بنحو 0.2% عند مستوى 527.61 نقطة، فيما ارتفع ايجي اكس 100 هامشياً عند مستوى 1376 نقطة، فيما تراجع مؤشر EGX50 متساوي الأوزان بنحو 0.24% عند مستوى 1953 نقطة، فيما بلغت قيمة التداول خلال هذه الأثناء نحو 171.5 مليون جنيه، موزعاً على 23.7 مليون سهم.

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جدير بالذكر أن تعاملات المستثمرين الأجانب اتجهت للبيع بصافي 60.19 مليون جنيه، فيما اتجه المصريون والعرب للشراء بنحو 58.7 مليون جنيه و 1.49 مليون جنيه على التوالي، فيما تمت تغطية الطرح العام نحو 36 مرة تقريباً، على أن تكون نسبة التخصيص المتوقعة نحو 2.7% تقريباً لكل طلب.