السيسي: لدينا فائض كهرباء بنسبة 20% يمكن نقله لإفريقيا بأسعار مخفضة

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ذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر لديها 20% من الطاقة الكهربية يمكن نقله لإفريقيا من خلال شبكتها القومية بأسعار منخفضة تساهم في تنمية أفريقيا موضحا أن مصر مستعدة لعمل ذلك اذا وجدت بنية أساسية في تلك الدول، مضيفًا أن مصر مستعدة لنقل الطاقة الكهربية لدول إفريقا بنصف الثمن الذي يتم بيعه حاليا وهو 14 سنت للكيلو/وات، مؤكدا أن ما يقف عائقًا هو عدم وجود شبكة ربط كهربي مع تلك الدول.

وأضاف الرئيس، خلال كلمته أثناء الجلسة الأولي في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، أن وجود بنية أساسية تحتية تخدم دول إفريقيا مثل الربط بين القاهرة وكيب تاون والربط الكهربي سيعمل على تنمية دول القارة مشددا على أن وجود الإرهاب يحيد من النهوض بالتنمية.

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وكانت النسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في مدينة أسوان، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين الأفارقة ويستمر المنتدى لمدة يومين ويهدف الى فتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة بالقارة السمراء، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا في قمة ستوشي في روسيا الاتحادية، لإطلاق المنتدى ووجه الدعوة للمشاركين في المؤتمر، ليكون منصة إقليمية وقارية يجتمع فيها قادة السياسة والفكر والرأي وصناع السلام وشركاء التنمية حيث يتناول المنتدى جلسات عمل تشمل موضوعات، نحو إطار إقليمي للتعاون وتحقيق السلام والأمن والتنمية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، وأسباب عدم تحقيق السلام والتنمية المستدامين حتى الآن فى منطقة الساحل، وبناء الدول بعد هزيمة الجماعات الإرهابية.