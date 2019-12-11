استقرار أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

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قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجاري، إن أسعار الذهب في مصر، شهدت استقرارا خلال تعاملات اليوم، عند نفس مستوياتها أمس، مضيفا أن جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 659 جنيها وهي نفس أسعار تعاملات أمس.

وقال نجيب، في بيان عنه، أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 655 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 753 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5272 جنيها.

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وحسبما وكالة رويترز، شهدت أسعار الذهب هدوء في نشاط السوق بشكل عام قبل بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة الاقتصادية واقتراب موعد فرض رسوم جمركية على سلع صينية، فيما هبط الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1463.20 دولار للأوقية بحلول الساعة 0559 بتوقيت جرينتش.