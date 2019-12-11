“المصرية للاتصالات” تعلن أسعار باقاتها الجديدة وانتهاء الاشتراكات القديمة

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أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عملائها المشتركين في باقات الإنترنت الأرضي القديمة، من خلال رسائل نصية بانتهاء التعاقد على الباقات الحالية التقليدية، موضحًا أن الشهر الجارى هو آخر شهر على الباقات القديمة لعدم توفرها مرة أخرى.

جاء ذلك بعدما أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، في يوليو الماضي، عن أسعار باقات الإنترنت الجديدة المنزلي، بعد انتهائها من المرحلة الأولى من مشروع تطوير البنية التحتية الذي شمل رفع الحد الأقصى لباقات الإنترنت فائق السرعة لتبدأ من 30 ميجابايت في الثانية بدلاً من 5 ميجابايت في الثانية.

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وأوضح مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في تصريحات صحفية، أنه كان من حق العميل أن يبقى على الباقات القديمة للإنترنت الأرضي حتى نهاية تعاقده مع الشركة، مشيرًا إلى أن العقد يجدد بشكل سنوي، مضيفا أن انتقال العملاء للباقات الجديدة أصبح لازما، لأن الباقات القديمة بالسرعات القديمة لن تصبح موجودة مع بداية العام المقبل.

وكانت الشركة أعلنت تقسيم سرعاتها الجديدة التي جاءت تحت مسمى “WE SPACE” إلى 3 باقات: أولها باقة “سوبر” ويحصل فيها المشترك على 140 جيجا تحميل بسرعة 30 ميجا/ث مقابل 120 جنيهًا شهريًا، على أن تضم هذه الباقة نظاما يحصل فيه المشترك على 250 جيجا تحميل بسرعة 30 ميجا/ث مقابل 210 جنيهات شهريًا، كما يحصل المشترك على 600 جيجا تحميل بسرعة 30 ميجا/ث مقابل 500 جنيه شهريًا.

أما باقة الثانية فهي “ميجا” فيحصل المشترك على 250 جيجا تحميل بسرعة 70 ميجا/ث مقابل 310 جنيهات شهريًا، فيما جاءت الباقة الثالثة باسم “ألترا” ويحصل فيها المشترك على 250 جيجا تحميل بسرعة 100 ميجا/ث مقابل 410 جنيهات شهريا، كما يحصل المشترك على 600 جيجا تحميل بسرعة 100 ميجا/ث مقابل 700 جنيه شهريًا.