“الإسكان”: طرح وحدات سكنية استثمارية في بورسعيد ودمياط

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قال صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، إنه سوف يتم طرح وحدات سكنية بالنظام الاستثماري، في محافظتي بورسعيد ودمياط، وذلك بداية من 15 ديسمبر الجاري، كما يتم تسليم الوحدات خلال 36 شهر.

وأوضح الصندوق، في بيان عنه، أن أسعار الوحدات فهى تتراوح من 800 ألف لـ900 ألف جنيه سعر الوحدة، بمساحة 120 مترا، ويبدأ مقدم الحجز بـ90 ألف جنيه وصولا إلى 135 ألف جنيه حسب مساحة وموقع الوحدات، فيما حدد صندوق الإسكان بديلين لطريقة الدفع والسداد للوحدات الاستثمارية وهي أن البديل الأول هو بالتقسيط على 3 سنوات بعدد 12 دفعة ربع سنوية بدون حساب الفائدة، مضيفا أن البديل الثاني هو بالتقسيط على 5 سنوات بعدد 20 قسط بفائدة تعادل الإئتمان.

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