استقرار سعر الدولار في 15 بنكا خلال التعاملات الصباحية

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شهد سعر صرف الجنيه المصري استقرارا أمام الدولار الأمريكي في 15 بنكاً، خلال التعاملات الصباحية اليوم، فاستقر الدولار بمصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع، وبنك مصر إيران للتنمية عند 16.11 جنيه للشراء، و16.2 جنيه للبيع.

وحافظ الدولار على سعره في بنوك: عَـوده، والمصري الخليجي، الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB، والبنك الأهلي الكويتي (بيريوس)، والمصرف المتحد، وقناة السويس، وكريدي أجريكول عند 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

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فيما استقر الدولار في التجاري الدولي، والعربي الأفريقي الدولي عند 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع، وسجل الدولار في بنوك الأهلي اليوناني بمصر، ومصر، والأهلي المصري، والبركة 16.07 للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أن البنك المركزي قرر في 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر الصرف، وترك العملة المحلية لآليات العرض والطلب، ورفع معدل الفائدة.