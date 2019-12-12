“أرامكو السعودية” تتجه لبلوغ تريليوني دولار كقيمة سوقية

Advertisements

أوضحت بيانات “رفينيتيف”، أن سعر سهم أرامكو السعودية، قفز نحو 10% لليوم الثاني على التوالي، حتى يبلغ 38.7 ريال بما يوازي 10.32 دولار، في مزاد ما قبل فتح السوق، ما أشار إلى أن الشركة ستبلغ قيمة سوقية عند تريليوني دولار حين يبدأ التداول على أسهمها يوم الخميس.

وحسبما ذكرت وكالة رويترز، ارتفعت أسهم عملاق النفط المملوك للدولة بالحد الأقصى المسموح به البالغ عشرة بالمئة فوق سعر الطرح العام الأولي في باكورة تداولاتها ببورصة الرياض يوم الأربعاء، لتغلق عند 35.2 ريال مما منح الشركة قيمة سوقية عند نحو 1.88 تريليون دولار، قرب القيمة البالغة تريليوني دولار التي طالما سعى إليها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

Advertisements

وكانت أرامكو اعتزمت بيع 1.5% من الشركة، بما قد يقدر قيمتها السوقية بما يصل إلى 1.7 تريليون دولار في صفقة هي حجر الزاوية لخطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع موارد اقتصاد المملكة المعتمد على النفط.

يذكر أن شركة أرامكو السعودية، حددت نطاقا سعريا لإدراجها بما يقدر تقييم شركة النفط العملاقة بين 1.6 و1.7 تريليون دولار، أي أقل من التريليوني دولار التي كان ولي العهد السعودي يستهدفها سابقا، لكن بما قد يجعله رغم ذلك أكبر طرح عام أولي في العالم، إضافة إلى أنها تعتزم بيع 1.5 % من أسهمها، أي نحو 3 مليارات سهم، بسعر استرشادي بين 30 ريالا (ثمانية دولارات) و32 ريالا، مما يعني تقييما للطرح الأولي يصل إلى 96 مليار ريال (25.60 مليار دولار) عند سقف النطاق السعري المعلن.