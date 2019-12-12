ارتفاع أسعار النفط عقب تقرير “أوبك” بشأن عجز إمدادات الخام في 2020

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زادت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم، بعد تقرير منظمة أوبك والذي كشف عن توقعات بشأن عجز إمدادات الخام في عام 2020، إضافة لترقب التطورات التجارية.

وأوضحت المنظمة، أمس، أنها تتوقع حالياً عجزاً محدوداً في سوق النفط خلال العام المقبل، مشيرة إلى أن الأسواق باتت أكثر تشدداً مما كان يعتقد في السابق، فيما تراجع إنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني بنحو 193 ألف برميل يومياً كما قررت تثبيت تقديرات نمو الطلب العالمي على الخام والمعروض من خارجها خلال العامين الحالي والمقبل.

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وذكرت إدارة معلومات الطاقة أظهرت بالأمس تراجع إنتاج النفط الأمريكي من أعلى مستوى في تاريخه مع زيادة في مخزونات الخام على عكس التقديرات.

وقالت تقرير حديث، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يناقش التعريفات المخطط فرضها على الجانب الصيني في عطلة نهاية الأسبوع مع كبار مستشاري التجارة اليوم، فيما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.4 بالمائة ليصل إلى 63.98 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير/كانون الثاني بأكثر من 0.1 بالمائة إلى 58.84 دولار للبرميل.