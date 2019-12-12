“المركزي” يطرح أذون خزانة بقيمة 18.75 مليار جنيه

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أعلن البنك المركزي، اليوم، طرح أذون خزانة بقيمة 18.75 مليار جنيه، جاء ذلك بالتنسيق مع وزارة المالية من أجل تمويل عجز الموازنة، موضحًأ أن قيمة الطرح الأول تبلغ 9.25 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 9.5 مليار جنيه لأجل 357 يوماً.

وأضاف “المركزي”، في بيان عنه، أن الحكومة تستدين من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.

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وكانت وزارة المالية المصرية قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محليا، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضاً في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة.

ونجحت مصر في خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 90.5% بنهاية يونيو الماضي، مقابل 98 خلال نفس الشهر من العام الماضي.