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يقدم بنك SAIB العديد من الخدمات للعملاء، ومنها قروض السيارات، التي يوفرها بتسهيلات مختلفة، لتناسب أكبر عدد من العملاء، ويستعرض موقع “مصر 365″، تفاصيل قرض السيارة من بنك SAIB في السطور التالية.

قرض السيارة من بنك SAIB

يوفر البنك تمويل يصل إلى 85% من قيمة السيارة، ويوفر أيضا تسهيلات في السداد تصل لـ84 شهرا، بالإضافة لإمكانية الحصول على قرض سيارة دون تقديم حظر بيع، وهناك بالبنك أيضا برامج لتمويل وشراء السيارات المستعملة.

ويستهدف البنك فئات الموظفين بالقطاع العام والقطاع الخاص، ورجال الأعمال، وأصحاب المهن الحرة.

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شروط الحصول على قرض السيارة للموظفين من بنك SAIB

يشترط ألا يقل سن العميل عن 21 عاما وألا يزيد عن 60 عاما عند نهاية القرض، ولابد وأن يكون العميل حامل للجنسية المصرية، كما يشترط أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري 1500 جنيه مصري، ويكون الحد الأدنى لسنوات العمل عام على الأقل بجهة العمل الحالية.

شروط الحصول على قرض السيارة لرجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة

يضع البنك عدة شروط لرجال الأعمال والمهن الحرة، منها ألا يقل سن العميل عن 25 عاما، وألا يزيد عن 65 عاما عند نهاية القرض، وأن يكون العميل حامل للجنسية المصرية، ويكون الحد الأدنى للراتب الشهري 5000 جنيه مصريا، ويكون الحد الأدنى لسنوات العمل في الجهة الحالية عامين على الأقل.

المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على قرض السيارة

صورة سارية من بطاقة الرقم القومي الخاص بالعميل، وإيصال مرافق حديث كهرباء أو غاز أو مياه “لم يمض على تاريخه 3 شهور بحد أقصى”، ونموذج طلب قرض يحتوي على البيانات كافة، بالإضافة لعرض سعر سيارة موضحًا فيه كل الكماليات من معرض السيارات، ومفردات مرتب لدخل العميل كما يشترط تقديم تعهد بتحويل الراتب أو القسط فى حالة التحويل فقط.

مستندات خاصة برجال الأعمال

يشترط لرجال الأعمال تقديم مستخرج حديث من السجل التجاري “لم يمض عل تاريخه 3 أشهر بحد أقصى، بالإضافة لبطاقة ضريبة سارية للنشاط.

مستندات خاصة بأصحاب المهن الحرة

يتطلب من أصحاب المهن الحرة، تقديم صورة من رخصة مزاولة المهنة ورخصة المنشأة، وبطاقة ضريبة سارية للنشاط.