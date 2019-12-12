السيسي: إعادة تخصيص أرض بمساحة 22.153 ألف فدان لإنشاء “بورسعيد الجديدة”

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أعلنت الجريدة الرسمية في عددها الصادرة اليوم، إعادة تخصيص الرئيس عبدالفتاح السيسي، قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 22.153 ألف فدان تعادل (93.06 مليون متر مربع) ناحية محافظتي بورسعيد وشمال سيناء لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ونص القرار القرار رقم 589 لسنة 2019، على استخدام الأرض إقامة مجتمع عمراني جديد (مدينة بورسعيد الجديدة – سلام).

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وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، خصصت نحو 68 مليار جنيه التكلفة الاستثمارية لتعمير مدينة سلام مصر.