مع استقرار أسعار الفائدة خلال 2020.. الدولار يتراجع لأدنى مستوياته

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تراجع الدولار الأمريكي، اليوم، لأدنى مستوياته خلال الشهر الأخير، أمام اليورو، حيث توقع البنك المركزي الأمريكي (مجلس الاحتياطي الاتحادي) باستقرار أسعار الفائدة دون تغيير خلال 2020 ما أطلق موجة بيع للمراكز الدائنة في العملة الأمريكية، دفعت بهبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 97.038.

وواصل الدولار الأمريكي، تراجعه لأدنى مستوياته في أكثر من شهر مقابل اليورو عند 1.1143 دولار وظل عند هذا النطاق بينما مال الجنيه الاسترليني للارتفاع قبيل الانتخابات، رغم احتفاظ الين الياباني بالمكاسب التي حققها أثناء الليل وسجل 108.55 ين مقابل الدولار.

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جدير بالذكر الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي ضمن الأعلى صعودا، وزاد الدولار الأسترالي واحدا بالمئة أثناء الليل وبلغ مستوى أدنى مباشرة من أعلى مستوى في شهر عند 0.6882 دولار أمريكي اليوم، فيما حافظ الدولار النيوزيلندي أدنى بقليل من أعلى مستوى في أربعة أشهر الذي بلغه أثناء الليل عند 0.6581 دولار.

فيما وضعت تداولات الاسترليني في الحسبان احتمال فوز حزب المحافظين بأغلبية في البرلمان مما يمهد الطريق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنهاية يناير كانون الثاني، وشجع ضعف الدولار الإسترليني ودفعه للصعود إلى 1.3217 دولار يوم الخميس.

ويسيطر القلق على المستثمرين قبيل الموعد النهائي لتطبيق رسوم جمركية أمريكية جديدة على سلع صينية يوم الأحد واجتماع البنك المركزي الأوروبي والانتخابات البريطانية التي تُجرى اليوم.