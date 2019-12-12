خبير اقتصادي يتوقع استمرار تحسن أداء الجنيه أمام الدولار

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توقع عبدالسلام أبو ضيف الخبير الاقتصادي، بأن يكون الارتفاع الطفيف في الدولار الأمريكي أمام الجنيه في الأيام الأخيرة أمر طبيعي، موضحًا أن سعر الصرف بوجه عام يميل إلى تحسن الجنيه، لكن ذلك لا يمنع من وجود ارتدادات طفيفة ومؤقتة للدولار.

كان الدولار الأمريكي سجل في نهاية تعاملات الأمس 16.08 جنيهًا للشراء و16.18 جنيهًا للبيع، وقد كان مقدار الارتفاع أمام الجنيه في حدود من قرش إلى قرشين، وهو الأمر الذي أرجعه أبوضيف، إلى توقعاته بأن يعاود الجنيه التحسن لاستمرار ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي من كافة القطاعات.

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وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات صحفية، أن الارتفاع في الدولار كان لطلب مرتفع عارض، نتيجة طرح الحكومة أذون خزانة محلية بقيمة مليار دولار، وكذا مسارعة البنوك لتنفيذ عمليات فتح الاعتمادات لاستيراد السلع في النصف الأول من الشهر الجاري، استعدادًا لهدوء التعاملات في النصف الثاني بسبب اجازات الكريسماس وإقفال الميزانيات للشركات، مشيرا إلى أنه لا تزال التوقعات تشير إلى إمكانية هبوط الدولار إلى أدنى مستوى 16 جنيهًا قبل نهاية الشهر الجاري، وأن يصل السعر بنهاية العام المالي إلى 15.5 جنيهًا.

فيما استقر سعر صرف الدولار، اليوم، عند نفس مستويات الأمس، مسجلًا في المتوسط 16.08 جنيهًا للشرء و16.18 جنيهًا للبيع.