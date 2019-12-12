المالية: الحكومة نجحت في خفض الدين العام من 108% إلى 90%

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أعلنت وزارة المالية نجاح الحكومة في خفض الدين العام الحكومي إلى الناتج المحلي الاجمالي على مدار 3 سنوات متتالية متصلة، وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إن نسبة إجمالى الدين العام الحكومى إلى الناتج المحلى الإجمالى انخفضت فى 30 يونيو 2019 إلى 90%، بمبلغ 3 تريليون و794 مليار جنيه، مُسجلة انخفاضا قدره 7% عن العام السابق.

وأضاف نائب وزير المالية في تصريحات له، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد الآن برئاسة النائب مصطفى سالم، أنها بلغت فى 30 يونيو 2018 نحو 98% من الناتج المحلى الإجمالى، بمبلغ 3 تريليون و470 مليار جنيه، مُسجلة انخفاضا قدره 10% عن العام السابق له، حيث بلغت النسبة فى 30 يونيو 2017 نحو 108%.

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ويأتي الاجتماع المنعقد، لبحث ومناقشة موقف الدين العام الحكومى والأعباء المترتبة عليه من واقع الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019.

وشدد “كجوك”، على أهمية متابعة الدين العام باعتباره النتيجة النهائية لعملية الإصلاح، كما أن الحكومة تسعى بجدية نحو خفض نسبة الدين العام، وتستهدف النزول بنسبة الدين العام الحكومى إلى الناتج المحلى الإجمالى فى 30 يونيو 2020 نحو 83%، مشيرا إلى أن 77% من إجمالى الدين العام ديون محلية، فيما تبلغ نسبة الدين الخارجى الذى تخدمه الموازنة العامة للدولة 12% من إجمالى الدين العام، و11% دين خارجى خارج الموازنة العامة للدولة.