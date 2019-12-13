خبير اقتصادي: الدولار سينخفض لأقل من 16 جنيها في 2020

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أكد الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة البنك المركزي، أن موارد النقد الأجنبي مستمرة بنجاح وتزيد باستمرار، ومن المتوقع أن يعمل ذلك على انخفاض سعر الدولار، ليصل إلى أقل من 16 جنيها خلال الفترة المقبلة، مع حلول عام 2020.

وأضاف “الفقي”، أن هناك ما يزيد عن 5 آلاف مصنع قطاع خاص متعثر في دفع ديونه، بسبب الفوائد المتراكمة، موضحا أن البنك المركزي طرح مبادرة تقضي بإلغاء هذه الفوائد المتراكمة بشرط أن يدفع المصنع نصف أصل الدين، قائلا إن سبب تعثر هذه المصانع كان نتيجة لتحرير سعر الصرف.

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وتابع الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة البنك المركزي، في تصريحات له، أن البنك المركزي سيضع سيوله قدرها 50 مليار جنيه بقطاع التمويل العقاري، والذي يعاني الفترة الأخيرة، مؤكدا أن أحد المشاكل الأساسية في التمويل العقاري هو ارتفاع سعر الفائدة، فضلًا عن عدم إمكانية رهن العقار كونه غير مسجل.