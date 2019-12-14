“التموين” تبدأ في صرف المكرونة بأسعار مخفضة منتصف ديسمبر الجاري

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قالت غرفة صناعة الحبوب في اتحاد الصناعات المصرية، إن تم الاتفاق على توريد 10 آلاف طن مكرونة شهريا لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك استعدادا لطرحها ضمن المقررات التموينية بسعر 6.90 جنيه للكيلو.

وأضافت الغرفة، في بيان عنها، أن بداية توريد المكرونة سيتم في منتصف ديسمبر الجاري، مشيرة إلى أنه سيتم بيعها على بطاقات التموين بسعر 6.9 جنيه للكيلو بدلاً من 7.3 جنيه للكيلو.

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وذكرت أن عملية التوريد تعتبر الثانية للغرفة، حيث سبق وطرحت الغرفة مبادرة بتوريد المكرونة معبأة لوزارة التموين بأسعار مناسبة، للتخفيف العبء عن المواطنين.