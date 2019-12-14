ارتفاع أسعار الذهب عالميا وسط ترقب حذر من المفاوضات الأمريكية الصينية

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زادت أسعار الذهب، أمس، وسط استمرار حذر المستثمرين لأي من تطورات مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين بينما عززت الضبابية السياسية في أكبر اقتصاد في العالم جاذبية المعدن النفيس، بينما ارتفع أسعار الذهب في المعاملات الفورية من 0.55% إلى 1477.45 دولار للأونصة، في أواخر جلسة التداول، منهيا الأسبوع على مكاسب بأكثر من 1.2% وهو أفضل أسبوع من المكاسب في حوالي 3 أشهر.

وحسبما ذكرت وكالة “رويترز”، ارتفعت العقود الأمريكية للذهب 0.6% لتسجل عند التسوية 1481.20 دولار للأوقية، بينما تلقى الذهب دعما أيضا من هبوط الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية.

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جدير بالذكر أن أسعار المعادن النفيسة الأخرى انخفضت، فهبط سعر البلاديوم 0.90% إلى 1922.19 دولار للأونصة، بعد أن لامس أعلى مستوى على الإطلاق عند 1979.95 دولار للأوقية، فيما نزل سعر البلاتين 1.78% إلى 927.07 دولار للأونصة لكنه ينهي الأسبوع على مكاسب بحوالي 3.6%.

فيما زادت أسعار الفضة 0.2% إلى 16.96 دولار للأونصة، مسجلة أفضل أسبوع من المكاسب منذ نهاية أكتوبر.