الغيطي: فتح باب التقدم لعدد من الأماكن الشاغرة بـ”شارع شباب الشروق”

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قال المهندس عبدالرؤوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه تم فتح باب التقدم لعدد من الأماكن الشاغرة بمشروع “شارع شباب الشروق”، مقابل الإشغال، وسيتم الاختيار عن طريق القرعة العلنية اليدوية، إلى جانب تخصيص أماكن للحالات الخاصة والإنسانية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار توفير فرص عمل للشباب، وزيادة الخدمات المقدمة للسكان بمدينة الشروق.

وأضاف الغيطي، في بيان عنه، أنه على من يرغب في التقدم للحجز بالمشروع التوجه لمقر جهاز المدينة، لتقديم طلب باسم رئيس الجهاز، مرفق معه “صحيفة الحالة الجنائية – نموذج للنشاط – صورة حديثة لبطاقة الرقم القومي”، وذلك حتى يوم الخميس 19/ 12 / 2019، من 9 صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان لاحقا عن موعد إجراء القرعة للمتقدمين.

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وأوضح رئيس الجهاز أن الأماكن المتاحة بأنشطة “إكسسوارات وخردوات – مشروبات – تسالي – جاليرى رسام – مشغولات فضية – فاترينة زهور”، موضحاً أنه يشترط في المتقدم للحجز بالمشروع، أن يكون من المقيمين بالمدينة، وألا يكون من العاملين بالقطاعين العام أو الخاص.