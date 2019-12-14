قبل قرار البنك المركزي.. تعرف على الشهادات الإدخارية الأعلى فائدة

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بعد قرار البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة منذ بداية العام، بنسبة 1% ، لتصل إلى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض، وكما يتوقع المحللين وبنوك الاستثمار تشير الدلالات إلى اتجاه البنك المركزي، لتخفيض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5 و1%، وذلك بعد التراجع المستمر في معدلات التضخم، وخفض أسعار الفائدة في عدد من الأسواق العالمية.

يرصد موقع “مصر 365” الشهادات الأعلى فائدة في البنوك، وهي شهادة استثمار “ب” في جميع فروع البنك الأهلي المصري، بالنيابة عن بنك الاستثمار القومي المالك لهذه الشهادة، والتي تقدم بفائدة 13.75% ومدتها عام واحد، ويصرف عائدها بشكل شهري، على أن يكون الحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه، على أن تكون مدة حظر كسر الشهادة 6 أشهر، كما يجوز الإقتراض بضامنها بنسبة 90% من إجمالي قيمة الشهادة، على أن تكون الشهادة متاحة أمام أي عميل يبلغ 21 عاما.

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