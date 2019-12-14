ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم

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قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجاري، إن أسعار الذهب ارتفعت اليوم بشكل طفيف مقارنة بأسعاره أمس، موضحا أن جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 663 جنيهًا مقابل 662 جنيهًا أمس.

وأضاف نجيب، في تصريحات صحفية، أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 568.2 جنيه، فيما بلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 757.7 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5304 جنيهات.

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كانت أسعار الذهب العالمية، ارتفعت أمس مع بقاء حذر المستثمرين حيال التطورات في مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين بينما عززت الضبابية السياسية في أكبر اقتصاد في العالم جاذبية المعدن النفيس، بينما ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.55% إلى 1477.45 دولار للأونصة في أواخر جلسة التداول، منهيا الأسبوع على مكاسب بأكثر من 1.2% وهو أفضل أسبوع من المكاسب في حوالي ثلاثة أشهر.