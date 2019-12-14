“بينهم الأهلي والقاهرة”.. بنوك تخفض فائدة القرض الشخصي 5.%

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أعلنت البنوك العامة، تخفيض الفائدة على القرض الشخصي بنسبة تتراوح بين 0.5% إلى 1% تزامنا مع خفض الفائدة على الشهادات الإدخارية وحسابات التوفير بالبنوك، جاء ذلك تماشيا مع قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية منتصف الشهر الماضي، بعدما استحوذ القرض الشخصي في البنوك على النسبة الأكبر من إجمالي تمويلات محفظة قروض الأفراد في كل بنك وخاصة بين شريحة الموظفين بالقطاعي العام والخاص، ما حفز البنوك على التنافسية في تقديم القرض الشخصي تحت برامج مختلفة سواء برنامج خاص بالموظفين في القطاع العام أو الخاص أو أصحاب المهن والأعمال الحرة، وبضمان الأوعية الا=إدخارية.

يرصد موقع “مصر 365” تفاصيل القروض الشخصية في في بنوك الأهلي ومصر والقاهرة:

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فبالنسبة للبنك الأهلي المصري، تتراوح نسبة الفائدة بين 16.75 % إلى 20%، وتصل قيمة القرض لميلون جنيه كحد أقصى، أما عن الحد الأقصى لسداد القرض فيتراوح بين 8 إلى 10 سنوات، ويعفى القرض من المصاريف الإدارية حتى منتصف مارس المقبل، على أن يتراوح سن العميل بين 21 إلى 60 عامًا كحد أقصى ويصل إلى 65 عاما في بعض الوظائف، ويكون الراتب الشهري بحد أدنى ألف جنيه.

أما بنك مصر، فتتراوح نسبة الفائدة بين 17.75% إلى 20.5% وتتباين الفائدة سواء كان القرض للموظفين أو مهن حرة وكذلك حسب تحويل الراتب أو القسط، ويصل قيمة القرض لمليون جنيه كحد أقصى، وتتراوح فترة السداد بين 6 أشهر إلى 10 سنوات كحد أقصى، وتتراوح المصاريف الإدارية بين %1 إلى 3% من إجمالي قيمة القرض حسب نوع وظيفة المقترض، ويتراوح السن من 21 إلى 65 عامًا كحد أقصى عند سداد آخر قسط من القرض، ويصل الحد الأدنى للراتب الشهري أن يتراوح بين ألف جنيه في حال تحويل الراتب وألفي جنيه دون تحويل الراتب.

وبخصوص بنك القاهرة، تصل قيمة القرض إلى 1.5 مليون جنيه، وتتراوح نسبة الفائدة بين 19% إلى 29% حسب تحويل الراتب والمهنة، وتصل فترة سداد إلى 7 سنوات، وتبلغ المصاريف الإدارية 2.5% من إجمالي قيمة القرض، ويتراوح السن بين 21 إلى 60 عامًا كحد أقصى، ولا يقل الدخل الشهري عن 300 جنيه شهريًا.