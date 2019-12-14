غدا.. “الإسكان” تفتح باب الحجز في شقق دمياط وبورسعيد

Advertisements

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان عن فتح باب الحجز لعدد محدود من الوحدات السكنية (3 غرف وصالة) بنظام التمليك بالمحور الاستثماري، على أن تُنفذ خلال 36 شهراً، بمحافظتي بورسعيد ودمياط، غدا، على أن يستمر الحجز حتى وبيع كراسات الشروط حتى يوم الأربعاء 15 يناير المقبل، وينشر مصراوي، مواصفات الشقق وأسعارها وطريقة الحجز.

وأوضح الصندوق، في إعلانه، أن الشقق تتواجد في محافظة بورسعيد، بمنطقة بورفؤاد “شرق كلية التربية الرياضية”، بمساحات تصل لـ110 أمتار – 112 – 116 مترًا)، كما تتواجد في منطقي شطا والزرقا بمحافظة دمياط بمساحات تتراوح بين (120 مترا و105 أمتار)، على أن تكون الشقة 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام، على أن تتواجد كراسات الشروط حتى نهاية الحجز يوم 15 يناير المقبل، في مكاتب البريد المُميكنة بمحافظتي بورسعيد ودمياط، بالإضافة إلى المكاتب الرئيسية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية.

Advertisements

وأكد الصندوق، أنه يتم التسجيل والحجز من خلال الموقع الإليكتروني للصندوق (https://cservices.shmff.gov.eg/reservations)، ويجب أن يكون المُتقدم للحجز شخصا طبيعيا مصري الجنسية.

وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعي أنه على الحاجزين التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بالمشروع لنفس الشخص أو باسم الزوجة أو الأولاد القصر، بشرط شراء كراسة شروط الحجز، وسداد مبلغ مُقدم جدية الحجز، ومبلغ مصاريف التسجيل لكل وحدة سكنية بشكل مُنفرد، لتكون مساوية لعدد الوحدات المُراد حجزها بإيصالات منفصلة لكل وحدة سكنية على حدة.

ويتم تخصيص رقم الوحدة ورقم العمارة يكون عن طريق قرعة إليكترونية عشوائية خلال 15 يوما من تاريخ إغلاق التسجيل على الموقع الإليكتروني، وذلك بناءً على ما سيقوم المواطن باختياره بموقع الحجز الإليكتروني، بحيث تكون الأولوية في التخصيص للحاجزين من أبناء المحافظة أو العاملين بها.

الأسعار ومقدم الحجز:

يتم تحديد الأسعار وفقا للمساحات وتمييز الدور سوار كان أرضي أو مُتكرر أوأخير، وطبقاً لنوعية الوحدات المطلوبة، على أن تكون هذه الأسعار قابلة للزيادة في حدود 10%، وذلك بخلاف 5% من إجمالي ثمن بيع الوحدة كمبلغ للصيانة، فيما يصل سعر الشقة في بورسعيد لـ820 ألفًا وحتى 950 ألف جنيه، ويكون مقدم الحجز ثابت وهو 135 ألف جنيه، أما في دمياط يتراوح سعر الشقة الـ120 مترا بين 800 ألف وحتى 850 ألفًا على أن يكون مقدم الحجز 130 ألفًا، أما الشقة الـ105 أمتار والتي تقع بمنطقة شطا يتراوح سعرها بين 540 ألفًا وحتى 605 آلاف ومقدم الحجز سيكون 90 ألف جنيه.

وذكر أن سداد باقي إجمالي ثمن الوحدة طبقاً لأحد البديلين، الأول، بالتقسيط على 3 سنوات بعدد 12 دفعة ربع سنوية متساوية بدون احتساب فائدة، والبديل الثاني، بالتقسيط على 5 سنوات بعدد 20 دفعة ربع سنوية مقسمة إلى 12 دفعة ربع سنوية متساوية بدون احتساب فائدة، و8 دفعات ربع سنوية متساوية بفائدة تُعادل سعر الائتمان والخصم المُعلن بالبنك المركزي.

وعلى المتقدم للحجز، إرفاق مستندات الحجز، وهي إيصال شراء كراسة شروط الحجز، وإيصال سداد مقدم الحجز، وإيصال سداد مصاريف التسجيل، وصورة من بطاقة الرقم القومي سارية، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي “كهرباء – غاز – مياه”.