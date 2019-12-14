“المالية” تؤكد إعفاء السيارات “تركية المنشأ” من الجمارك بالكامل

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أكد مجدي عبد العزيز مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، أن الوزارة لا تزال ملتزمة بتطبيق الاتفاقات والاتفاقيات الدولية التي تنص واحدة منها على إعفاء الواردات التركية من الجمارك ومن بينها السيارات.

وأضاف عبد العزيز، خلال كلمته في القمة السنوية السادسة لمؤتمر “إيجيبت أوتوموتيف”، أن الوزارة لم تخطر من قبل وزارة التجارة والصناعة بتأجيل تطبيق الشريحة الأخيرة لاتفاقية الشراكة المصرية التركية المقدرة بنسبة ١٠٪ وبناء عليه فإن التطبيق سيكون مع بداية عام 2020.

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وأوضح أن السيارات “تركية المنشأ” سوف تحصل على الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية مثل السيارات الأوروبية المنشأ التي تمتعت بالإعفاء الكامل مطلع العام الجاري، مشيرا إلى أن السيارات التي تتمتع بالإعفاء الجمركي الكامل مع بداية 2020 هي تويوتا كورولا و فيات تيبو ورينو ميجان.