245 مليون جنيه صافي تداول البورصة الأسبوع الماضي

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قالت البورصة، إن تعاملات المستثمرين العرب والأجانب اتجهت نحو البيع بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، بصافي قيم تداول قدرها 245 مليون جنيه.

وأوضح تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، أن الأجانب قد استحوذوا على 35.5% من التعاملات بقيمة 196.6، والعرب على 4.3% بنحو 48.4، بينما اقتنص المصريين الحصة الاكبر بنسبة 60.2% دون أن يفصح التقرير عن قيمة التعاملات.

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وأوضح التقرير، أن مؤشرات السوق تراجعت بشكل جماعي، الأسبوع الماضي، مدفوعة بضغوط بيعية للمستثمرين العرب والأجانب وهبوط أسهم قطاع البنوك بقيادة البنك التجاري الدولي، فيما هبط مؤشر egx30 الرئيسي بنسبة 1.94 %؛ ليصل إلى 13358 نقطة، وegx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.17%؛ ليسجل 520 نقطة، وEgx100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.57 % إلى 1360 نقطة، فيما فقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 8.6 مليار جنيه، ما يعادل 1.2% ليصل إلى مستوى 686.6 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أن تداولات السوق سجلت بقيمة 9.9 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، عبر بيع وشراء 884 مليون ورقة مالية – سهم، جاء ذلك مقارنة بتداولات قدرها 7.1 مليار جنيه الأسبوع السابق له، وكمية تداول بلغت 586 مليون ورقة، أي بتراجع نحو 2.8 مليار جنيه، فيما تصدر قطاع البنوك قائمة القطاعات المقيدة من حيث قيم التداول خلال الأسبوع المنقضي، بقيادة سهم البنك التجاري الدولي، وذلك بعد استبعاد الصفقات، مسجلا قيم تداول قدرها 874.3 مليون جنيه، بحصة 37.8 %، بينما بلغت تداولات سهم التجاري 784.1 مليون جنيه، بنسبة 33.9 تقريبًا.

جدير بالذكر أن البورصة قد اختتمت تعاملات جلسة الخميس الماضي، نهاية الأسبوع، على هبوط طفيف بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب وقيم تداولات ضعيفة، بعدما هبط المؤشر الرئيسى بنسبة 0.51% عند مستوى 13427نقطة، والأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.16% عند مستوى 520 نقطة، و«EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.22 % عند 1360 نقطة.